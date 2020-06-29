Москва, , 10:28 — REGNUM Ставки по ипотеке предсказуемо должны снизиться после снижения ключевой ставки, но не стоит ожидать снижения на тот же 1%, считает эксперт по инвестициям Ян Марчинский. Об этом он заявил ИА REGNUM 29 июня, отвечая на вопрос, до какого минимального уровня могут опуститься ставки по ипотеке.

«Скорее всего, банки опустят ставку примерно на 0,5−0,8%. Возможно только госбанки снизят ставки на 1%. Предполагаю, что первыми отреагируют понижением ставок частные банки. Таким образом, ставки опустят с нынешних 7,5−8,3% до 7−7,5%. И это рекордно низкие ставки по ипотеке в России», — отметил эксперт.

По его словам, правительство старается стимулировать россиян покупать недвижимость, предлагая подобные условия по ипотеке. «Предполагаю, что постепенно ставки опустятся до уровня льготной ипотеки, которая сейчас предлагается со ставкой 6,5% годовых. В более низкие ставки верится с трудом, так как для этого ключевая ставка ЦБ должна опуститься до уровня 3−3,5%. Но чтобы это случилось, мы должны побороть инфляцию, которая в этом году может составить от 4 до 6%. По тем мерам, которые предлагает наше правительство, не видно, чтобы оно старалось удержать инфляцию в пределах 4%. Возможно, в следующем году мы увидим новый виток снижения ставок, но в этом, думаю ниже 4% ставку не опустят», — пояснил Марчинский.