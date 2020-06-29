Москва, , 12:48 — REGNUM В России имеются возможности для снижения ставок по ипотеке, заявил 29 июня премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

По его словам, в мае ставка по ипотечным кредитам, по данным Банка России, снизилась в среднем до 7,4%. Этому способствовал запуск программы по льготной ипотеке в 6,5%.

Сейчас правительство подготовило документы для изменения условий выдачи таких кредитов, по которым сумма для жителей Москвы, Петербурга, Подмосковья и Ленобласти будет увеличена с 8 до 12 млн рублей.

«Свой дом, своя квартира — то, что всегда было и остается жизненно важным для любого человека, для каждой семьи», — заявил глава правительства.