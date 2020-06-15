Бишкек, , 18:18 — REGNUM За пять месяцев 2020 года дефицит республиканского бюджета Киргизии вырос до 13 млрд 352 млн сомов (12 млрд 341 млн рублей). Об этом сегодня, 15 июня, на брифинге в правительстве заявил заместитель министра финансов Марлен Амандыков.

По его словам, за этот период доходы республиканской казны составили 40 млрд 996 млн сомов (37 млрд 892 млн рублей), что меньше показателя января — мая 2019 года на 11 млрд 199 млн сомов (10 млрд 351 млн рублей) или на 21,4%.

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Одновременно с этим расходы бюджета за пять месяцев текущего года достигли 54 млрд 340 млн сомов (50 млрд 226 млн рублей), что больше показателя аналогичного периода прошлого года на 2 млрд 867 млн сомов (2 млрд 650 млн рублей) или на 5,5%.

Замглавы минфина отметил, что одной из причин увеличения дефицита республиканской казны стало снижение поступлений от налоговой службы на 5,5 млрд сомов (5 млрд 83 млн рублей) и от таможенной службы — на 7,7 млрд сомов (7 млрд 117 млн рублей).

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