Бишкек, , 16:22 — REGNUM Объем валового внутреннего продукта Киргизии за январь — май 2020 года составил 186 млрд 268 млн сомов (171 млрд 929 млн рублей), снизившись по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 4,8%. Об этом говорится в мтериалах национального статистического комитета.

За пять месяцев текущего года в структуре экономики республики наибольшая доля пришлась на отрасли, оказывающие услуги — 49%, которая снизилась на 0,2 процентных пункта. Доля строительной сферы также уменьшилась на 0,4 процентных пункта, составив 5,9%.

Читайте также: Из-за кризиса прогнозируемый ВВП Киргизии снизился на 78,6 млрд рублей

В то же время доля отраслей, производящих товары, напротив, увеличилась с 43,2% до 39,2%. При этом доля промышленности выросла с 21,1% до 25%, а доля сельского хозяйства — с 7,8% до 8,3%.

Вклад сферы услуг в структуру ВВП Киргизии в январе — мае текущего года составила 91 млрд 236 млн сомов (около 84 млрд 213 млн рублей), промышленности — 46 млрд 594 млн сомов (более 43 млрд рублей), сельского хозяйства — около 15 млрд 510 млн сомов (около 14 млрд 316 млн рублей) и строительной сферы — более 11 млрд 54 млн сомов (свыше 10 млрд 203 млн рублей).

Читайте также: ¾ работавших граждан Киргизии лишились заработка из-за коронавируса