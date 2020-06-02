Президент России Владимир Путин 2 июня обсудит с премьер-министром Михаилом Мишустиным общенациональный план восстановления экономики.

Накануне общенациональный план восстановления экономики был представлен в Кремль.

Планируется, что на встрече 2 июня Мишустин доложит Путину об этом документе. Подробности — в трансляции ИА REGNUM.