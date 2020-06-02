2 Июня
 
10:54

Журавлёв: в правительстве умеют писать красивые планы спасения экономики

В Госдуме опасаются, что планы по восстановлению экономики так и останутся планами.

10:48

Поддержать экономику и граждан: заседание правительства

1 июня на совещании у Михаила Мишустина министры обсудятили действенность принятых мер, дальнейшие шаги по противодействию распространения коронавирусной инфекции, а также поддержки отечественной экономики.

2 июня премьер-министр представит президенту РФ Владимиру Путину общенациональный план восстановления экономики.