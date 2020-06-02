Москва, , 16:49 — REGNUM Ряд предложений «Справедливой России» вошел в Общенациональный план восстановления экономики после коронавируса, но стоит больше внимания уделить повышению потребительского спроса. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня, об этом заявил лидер партии депутат Госдумы Сергей Миронов.

«В документе уделено большое внимание поддержке промышленности, масштабным инвестиционным проектам, однако при доработке плана по восстановлению экономики стоит больше внимания уделить вопросам стимулирования потребительского спроса. На мой взгляд, пока этого недостаточно. Ведь кто и за какие деньги будет покупать продукцию отечественных предприятий, если у людей не стабилизируются доходы? Повышение потребительского спроса — это важнейшая задача правительства Михаила Мишустина, решение которой даст мощный толчок развития экономики», — заявил Миронов

В целом же, по его мнению, у правительства РФ получился «системный и комплексный документ».

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