Москва, , 13:33 — REGNUM Президент России Владимир Путин 2 июня обсудит с премьер-министром Михаилом Мишустиным общенациональный план восстановления экономики. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, сегодня общенациональный план восстановления экономики был представлен в Кремль.

«На завтра запланирована встреча президента с премьером, на этой встрече Мишустин будет докладывать Путину об этом документе», — сказал представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ подготовило план восстановления экономики страны. Основная цель плана — выход на траекторию устойчивого роста, а также увеличение доходов граждан с использованием современных технологий, цифровизации и других методов. Документ подготовлен с учётом предложений регионов и представителей делового сообщества.

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