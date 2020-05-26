Чебоксары, 26 мая 2020, 07:12 — REGNUM Арбитражный суд Чувашии принял в производство заявление министерства физической культуры и спорта республики по делу о банкротстве ООО «Алза». Размер искового заявления превышает 106 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.
На 1 июля 2020 года назначено судебное заседание по рассмотрению заявления минспорта Чувашии в отношении бывшего подрядчика. Согласно документу, речь идёт о включении в реестр требований кредиторов должника задолженности в размере 106 207 182 рублей 5 копеек.
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Как сообщало ИА REGNUM, 5 ноября 2019 года Арбитражный суд Чувашии признал ООО «Алза» банкротом, открыв конкурсное производство до 5 ноября 2020 года. Тогда управлением Росреестра приводились предварительные данные о том, что компания оставила без жилья свыше 100 дольщиков.
Напомним, ранее разгорелся скандал в связи со строительством биатлонного центра в Чебоксарах, застройщиком которого являлась компания «Алза». Были возбуждены уголовные дела.
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