Чебоксары, , 07:12 — REGNUM Арбитражный суд Чувашии принял в производство заявление министерства физической культуры и спорта республики по делу о банкротстве ООО «Алза». Размер искового заявления превышает 106 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

На 1 июля 2020 года назначено судебное заседание по рассмотрению заявления минспорта Чувашии в отношении бывшего подрядчика. Согласно документу, речь идёт о включении в реестр требований кредиторов должника задолженности в размере 106 207 182 рублей 5 копеек.

«Конкурсному управляющему представить письменный мотивированный отзыв с приложением необходимых документов в обоснование своих доводов и возражений», — отмечается в документе.

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Как сообщало ИА REGNUM, 5 ноября 2019 года Арбитражный суд Чувашии признал ООО «Алза» банкротом, открыв конкурсное производство до 5 ноября 2020 года. Тогда управлением Росреестра приводились предварительные данные о том, что компания оставила без жилья свыше 100 дольщиков.

Напомним, ранее разгорелся скандал в связи со строительством биатлонного центра в Чебоксарах, застройщиком которого являлась компания «Алза». Были возбуждены уголовные дела.

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