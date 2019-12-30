Чебоксары, , 10:47 — REGNUM В Чебоксарах завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего первого заместителя министра физической культуры и спорта Чувашии: ему инкриминируют превышение полномочий и служебный подлог. По уголовному делу также проходит учредитель строительной организации «Алза», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по Чувашии.

Следствие полагает, что с ноября 2014 по август 2016 года по указанию учредителя строительной компании были представлены фиктивные документы о том, что «Алза» в рамках исполнения государственного контракта закупило и поставило в министерство спорта Чувашии спортивный инвентарь и оборудование для биатлонного центра, хотя в действительном они не были приобретены.

По данным правоохранителей, бывшего чиновника ввели в заблуждение, ссылаясь на временные финансовые трудности и убедив, что поставка будет осуществлена после фактической оплаты. В результате подрядчик получил из бюджета более 46 млн рублей.

«Бюджету причинен материальный ущерб на указанную сумму, денежные средства не возвращены, а спортивный инвентарь и оборудование не поставлены», — говорят в следственном управлении.

Экс-замминистра спорта предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий») и ч. 2 ст. 292 УК РФ («Служебный подлог»). Учредителю строительной компании ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере») и ч. 2 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия»). Дело направлено в суд.

Отметим, что бывший заместитель министра спорта в настоящее время отбывает наказание в колонии общего режима по приговору суда от 19 октября 2018 года. Ранее он был осужден на четыре года за злоупотребление должностными полномочиями и незаконную рубку лесных насаждений.