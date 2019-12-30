Чебоксары, , 11:08 — REGNUM В Чебоксарах ушло в суд уголовное дело в отношении учредителя строительной компании «Алза», которого обвиняют в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по Чувашии, нанесённый дольщикам ущерб оценивается почти в 130 млн рублей.

Следствие полагает, что с декабря 2015 года по июль 2017 года вопреки законным интересам общества «Алза» и участников долевого строительства дома по проезду Соляное в Чебоксарах, застройщиком которого являлась компания, не были выполнены обязательства перед 84 физическими и шестью юридическими лицами. Нанесённый им ущерб следствие оценило в 128,5 млн рублей.

«В частности, обвиняемый погашал кредиторскую задолженность за счёт передачи кредиторам без оплаты имущественных прав на 43 квартиры в строящемся доме в счёт исполнения обязательств, не связанных с его строительством. Это влекло дефицит необходимых для сооружения дома средств. Дом в результате так и не был построен, а ООО «Алза» прекратило финансово-хозяйственную деятельность ввиду неплатежеспособности», — говорят в следственном управлении.

Фигурант уголовного дела находится под домашним арестом. Ему инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере») и ч. 2 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия»).

Как сообщало ИА REGNUM, учредитель строительной компании проходит по уголовному делу бывшего первого заместителя министра спорта Чувашии, которому инкриминируют превышение полномочий и служебный подлог. По версии следствия, по его указанию были представлены фиктивные документы о том, что «Алза» в рамках исполнения государственного контракта закупило и поставило в министерство спорта Чувашии спортивный инвентарь и оборудование для биатлонного центра, хотя в действительном они не были приобретены. Нанесённый ущерб оценивается в 46 млн рублей.

Напомним, 5 ноября 2019 года Арбитражный суд Чувашии признал ООО «Алза» банкротом, открыв конкурсное производство до 5 ноября 2020 года. По данным управления Росреестра, задолженность стройфирмы превысила 40 млн рублей, требования предъявили более 20 организаций. В ведомстве отмечали ранее, что компания оставила без жилья 108 дольщиков и недостроенный биатлонный комплекс.

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