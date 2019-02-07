Минспорт объяснил растрату средств в биатлонном центре Чувашии

Чебоксары, , 11:35 — REGNUM Министерство физической культуры и спорта Чувашии отреагировало на итоги прокурорской проверки по факту растраты бюджетных средств при строительстве биатлонного центра в Чебоксарах. Чиновники заявили, что нарушения были выявлены созданной по поручению правительства комиссии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Минспорт Чувашии сообщил, что в декабре 2018 года в рамках поручение Кабинета министров республики была создана «комиссия по инвентаризации сведений, содержащихся в актах выполненных работ по объекту: «Реконструкция РГУДОД «СДЮСШОР № 2» (Центр олимпийской подготовки по биатлону в г. Чебоксары)».

"В ходе выездной проверки была проведена инвентаризация поставленного в рамках государственного контракта оборудования и инвентаря. По итогам проведенной инвентаризации было выявлено, что на объекте частично отсутствует оборудование и инвентарь, которое было оплачено генеральному подрядчику в рамках государственного контракта», — говорят чиновники.

В минспорте подчёркивают, что в декабре 2018 года акт проверки был направлен в прокуратуру Чувашии, «по результатам было возбуждено уголовное дело».

"В настоящее время минспортом Чувашии проводятся обязательные досудебные мероприятия. В адрес ООО «Алза» направлены претензии. Готовится иск в арбитражный суд. Гражданский иск также будет заявлен в рамках уголовного дела», — заявляют в министерстве.

Напомним, 6 февраля прокуратура Чувашии распространила сообщение о том, что в декабре 2018 года по итогам проверки совместно с УФСБ выявлено хищение 34,3 млн рублей бюджетных средств на закупку оборудования и спортивного инвентаря, выделенных на строительство биатлонного центра в Чебоксарах. В следственный орган было направлено постановление об уголовном преследовании виновных лиц, возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Растрата в особо крупном размере») в отношении бывшего первого заместителя министра спорта и по ч. 5 ст. 33 ч. 4 ст. 160 УК РФ («Пособничество в растрате») в отношении руководителя ООО «Алза».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года был помещён под домашний арест директор стройфирмы «Алза». В следственном управлении СКР по Чувашии ранее отмечали, что он вину признал и согласился на сотрудничество со следствием.

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