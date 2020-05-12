Москва, , 13:40 — REGNUM Российский союз туриндустрии (РСТ) и Российская гостиничная ассоциация (РГА) предлагают с 1 июня текущего года разрешить туристические поездки в пределах России. Об этом говорится в письме министру экономического развития Максиму Решетникову и главе Ростуризма Зарине Догузовой, сообщает 12 мая электронное издание РСТ Ratanews.

Возобновить турпоездки, полагают в организациях, можно по меньшей мере между регионами, где ситуация с распространением коронавируса не очень острая. Поездки между странами с низким уровнем распространения коронавируса целесообразно возобновить с 1 июля и по мере спада пандемии расширять перечень таких стран.

Расширить въездной и выездной туризм до формата, который существовал перед вспышкой коронавируса нового типа, можно с 1 января, считают туроператоры. Обращение подписано президентом РСТ Андреем Игнатьевым и президентом Российской гостиничной ассоциации Геннадием Ламшиным.

В нём также сформулированы предложения по восстановлению пострадавшей от пандемии коронавируса туристической отрасли.

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