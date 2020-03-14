Москва, , 00:15 — REGNUM В Российском союзе туристической индустрии (РСТ) опасаются, что ограничение авиаперевозок из России в страны Евросоюза повлечет за собой массовые банкротства туроператоров и уход компаний с этого рынка. Об этом 13 марта заявила журналистам пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина.

По словам Тюриной, граждане России уже массово отказываются от туров, приобретенных заранее. Идет даже отказах от морских круизов.

Российская туристическая отрасль оказалась в тупике. Дело в том, что по закону туроператор обязан вернуть клиенту деньги за купленный тур в случае отказа от него за вычетом фактически понесенных расходов. Однако самим туроператорам ни гостиницы, ни авиакомпании деньги не возвращают.

В итоге Тюрина предрекает массовые банкротства туроператоров, если эпидемия коронавирусной инфекции продлится долго.

«После закрытия авиасообщения со странами ЕС будет просто массовый падеж, так как ситуация может оказаться покруче, чем во время волны ухода с рынка туроператоров в 2014 году», — сказала она.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Россия ограничивает авиасообщение со странами Евросоюза с 16 марта. Исключения составят регулярные полеты из Москвы в столицы стран — членов Евросоюза, которые осуществляются через терминал F московского аэропорта «Шереметьево».