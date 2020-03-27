Москва, , 14:47 — REGNUM Из-за временной приостановки деятельности курортных объектов в России санаторно-курортный комплекс может потерять свыше 1,5 млн клиентов. В денежном выражении убытки от предписанной правительством РФ меры оцениваются в более чем 32 млрд рублей. И это потери только за второй квартал 2020 года. Об этом заявил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев.

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«По итогам года эти цифры могут составить более 4,6 млн человек и доходов на сумму более 106 млрд рублей», — уточнил «Интерфаксу» Игнатьев.

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Глава РСТ подчеркнул, что в сложившейся ситуации отрасль нуждается в неотложной государственной поддержке. В этой связи РСТ попросил включить санаторно-курортные организации в список наиболее пострадавших отраслей, наряду с гостиницами и турбизнесом, для оказания первоочередной адресной поддержки.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 марта председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил региональным властям приостановить с 28 марта до 1 июня 2020 года бронирование мест, приём и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаториях, детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах, расположенных в курортах федерального, регионального и местного значения, а также в иных санаторно-курортных организациях.

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Напомним, ранее стало известно о досрочном закрытии сезона катания на курортах Северного Кавказа. Так, с 28 марта по 6 апреля закрыты курорты «Архыз» в Карачаево-Черкесии, «Ведучи» в Чечне и «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии.

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