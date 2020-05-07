Москва, , 09:26 — REGNUM В Москве в Восточном АО в промышленной зоне Руднево начнется строительство нового технопарк площадью 40 га. Начать стройку планируется в 2020 году, сообщается на портале мэра столицы.

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На реализацию проекта из бюджета Москвы выделять 7,3 млрд рублей. Резидентами технопарка станут компании малого и среднего бизнеса в сферах строительства, авиации и электронной промышленности.

В технопарке планируется открыть более 40 производств и создать свыше 4 тыс. новых рабочих мест. Завершится строительство до конца 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, к 2020 году в Зеленограде будет окончательно сформирована особая экономическая зона.

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