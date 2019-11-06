Москва, , 13:49 — REGNUM В Москве планируется создать ещё около 50 промышленных комплексов. Об этом 6 ноября заявил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Александр Прохоров на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«У нас стабильно получают 105 предприятий нашу поддержку, из них 49 промышленных комплексов. Мы до конца года ставили задачу преодолеть эту злосчастную цифру в 50. Более полусотней промкомплексов у нас ещё будет создано, решение готовимся принять в правительстве», — отметил чиновник.

Также Прохоров напомнил, что в столице промышленным предприятиям оказывают как финансовую, так и нефинансовую поддержку. Например, для компаний, которые устанавливают высокую зарплату работникам, предусмотрены налоговые льготы. При этом средняя зарплата в сегменте столичной промышленности составляет 73 тыс. рублей.

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