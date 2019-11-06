Москва, , 14:17 — REGNUM К 2020 году в Зеленограде будет окончательно сформирована особая экономическая зона. Об этом 6 ноября сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Александр Прохоров на пресс-конференции в Москве, передаёт ИА REGNUM.

Также в 2020 году планируется начать строить промышленную территорию в деревне Руднево. В последствии этой территории будет присвоен статус особой экономической зоны.

При этом Прохоров отметил, что Москва делится своим опытом развития промышленности с другими регионами. Однако не всегда практика, которая применяется в столице, может быть реализована в других регионах, даже относительно крупных.

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