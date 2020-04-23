Банки России рекордно нарастили в марте выдачу корпоративных кредитов — на 1 трлн рублей. Об этом говорится в материалах Центробанка РФ.
Мартовский рост составил рекордные 2,6%. Так, за весь 2019 год корпоративные кредиты увеличились на 5,8%.
На основании расчётов Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики уже наблюдается сокращение интенсивности использования автотранспортной техники на 10−15% и связанное с этим падение выручки ведет к накоплению убытков.
В Калужской области предприятиям малого и среднего предпринимательства предоставят субсидии на возмещение затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам.
В России растет число жалоб граждан на отказ в предоставлении кредитных каникул, сообщают «Известия» со ссылкой на данные проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) «За права заемщиков».
«Заемщики отмечают, что сотрудники банков не владеют информацией о порядке предоставления кредитных каникул и ссылаются на отсутствие внутренних распоряжений руководства», — сообщили в ОНФ.
Российские банки в марте 2020 года одобрили только треть заявок на потребительские кредиты — 33,2%, сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).
Крупные российские банки стали отказываться от начисления кешбэка за расчёты по картам в интернет-магазинах. Этому предшествовало решение Банка России уменьшить эквайринговые тарифы на такие покупки в рамках антикризисных мер.
Более 5,9 млрд рублей кредитов в первом квартале 2020 года привлекли предприниматели Москвы под государственные гарантии.
Поручительства для получения кредитов предприятиям столицы выдавал Фонда содействия кредитования малого бизнеса Москвы (ФСКМБМ). При этом общий объём самих гарантий фонда составил 2,5 млрд рублей.
Пять крупных банков из числа заключивших соглашение с Минэкономразвития на участие в программе кредитования малого бизнеса под 0% уже одобрили заявки на общую сумму 4,6 млрд рублей, сообщает пресс-служба министерства.
«По состоянию на 17 апреля одобрено 2,5 тысячи заявок на 4,6 млрд рублей. Из них профинансировано 911 заявок на 1,7 млрд рублей от малых и микропредприятий из пострадавших отраслей», — говорится в сообщении.
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ярославской областиАльфир Бакиров уведомил Банк России о том, что кредитные учреждения региона часто отказывают владельцам компаний в получении льготных кредитов на выплату зарплат. Свое письмо Бакиров направил главе Банка России Эльвире Набиуллиной. В аппарат ярославского бизнес-омбудсмена поступили обращения от представителей малого и среднего бизнеса, в котором предприниматели сообщают об отказах банков в выдаче льготного кредита под 0%, который является одной из мер поддержки бизнеса в условиях борьбы с коронавирусной инфекцией.