Пять крупных банков из числа заключивших соглашение с Минэкономразвития на участие в программе кредитования малого бизнеса под 0% уже одобрили заявки на общую сумму 4,6 млрд рублей, сообщает пресс-служба министерства.

«По состоянию на 17 апреля одобрено 2,5 тысячи заявок на 4,6 млрд рублей. Из них профинансировано 911 заявок на 1,7 млрд рублей от малых и микропредприятий из пострадавших отраслей», — говорится в сообщении.