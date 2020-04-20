Ярославль, , 14:15 — REGNUM Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ярославской области Альфир Бакиров уведомил Банк России о том, что кредитные учреждения региона часто отказывают владельцам компаний в получении льготных кредитов на выплату зарплат. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в аппарате уполномоченного. Свое письмо Бакиров направил главе Банка России Эльвире Набиуллиной. В аппарат ярославского бизнес-омбудсмена поступили обращения от представителей малого и среднего бизнеса, в котором предприниматели сообщают об отказах банков в выдаче льготного кредита под 0%, который является одной из мер поддержки бизнеса в условиях борьбы с коронавирусной инфекцией.

Альфир Бакиров

В качестве примера Альфир Бакиров приводит ситуацию с ярославской компанией, которая уже 27 лет занимается производством сувениров и изделий русских народных промыслов.

«Предприятие тесно взаимодействует с туристической отраслью и оказывает большинство услуг, что и предприятия сфер, признанных пострадавшими на уровне правительства РФ. Но основной вид деятельности организации по ОКВЭД не включен в список пострадавших отраслей, поэтому и в выдаче кредита на выплату зарплаты под 0% предпринимателю было отказано. На другие меры поддержки субъектов МСП, к которым относятся те же отсрочки налоговых и арендных платежей и кредитные каникулы, организация также не сможет претендовать из-за того, что «пронумерована» под другим ОКВЭД», — рассказали в аппарате уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ярославской области.

Еще одной причиной отказа ярославским предприятиям в льготном кредите называется отсутствие у заявителя зарплатного проекта в банке.

«Обязательное наличие зарплатного проекта не предусмотрено перечнем условий, которые должны быть соблюдены при принятии банком положительного решения. Да и отраслей экономики, пострадавших в результате пандемии коронавируса, гораздо больше, чем это утверждено нормативными правовыми актами, на что я также обратил внимание в письме на имя главы Центробанка. Минувшие выходные принесли хорошую новость — постановлением правительства РФ от 18 апреля 2020 года перечень наиболее пострадавших отраслей был расширен на 17 пунктов, что, в свою очередь, существенно увеличило список предприятий, которые могут рассчитывать на поддержку от государства», — сказал ярославский бизнес-омбудсмен Альфир Бакиров.

В аппарате ярославского бизнес-омбудсмена приводят общероссийскую статистику. За льготным кредитом на выплату заработной платы сотрудникам обратились 158 предпринимателей из 29 регионов России. По итогам своеобразной «контрольной закупки» получить кредиты смогли только 6 предпринимателей из 158. Еще 5 заявок были одобрены, но деньги пока не выдали. На рассмотрении находятся 15 заявок. Остальные 132 обращения (84% от общего числа) отклонены.

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