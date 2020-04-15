Бишкек, , 20:59 — REGNUM В Киргизии медицинские работники, задействованные в борьбе с коронавирусной инфекцией, всё еще не получили положенные им компенсации. Об этом сообщила депутат республиканского парламента Аида Касымалиева, передает «Kaktus.media».

По ее словам, это происходит потому, что сейчас эти списки чистят от посторонних людей, которых чиновники минздрава незаконно добавили в них.

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Также парламентарий выразила возмущение в связи с тем, что правительство тратит на эти выплаты деньги, пожертвованные населением и бизнесом.

«Государство должно было из своего кармана платить», — подчеркивает народная избранница.

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