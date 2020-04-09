Бишкек, , 12:42 — REGNUM Правительство Киргизии обещает выплачивать 1 млн сомов (900 тысяч рублей) в качестве компенсации семье медицинского работника, если тот умрет от коронавируса. Об этом на брифинге заявил первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов.

Он также отметил, что каждому медику, заразившемуся коронавирусной инфекцией при выполнении профессиональных обязанностей, также выплатят компенсации в размере 200 тысяч сомов (180 тысяч рублей).

ИА REGNUM напоминает, что по состоянию на 8 апреля 2020 года в Киргизии зафиксировано 32 случая заражения медицинских работников коронавирусом SARS-CoV-2.

В целом по республике выявлено уже 270 человек, заразившихся вирусом. Четверо из них умерли, 25 — выздоровели.