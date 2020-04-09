Бишкек, , 14:10 — REGNUM На специальный счет министерства здравоохранения Киргизии поступило более 116,8 млн сомов (свыше 104,2 млн рублей) пожертвований на борьбу с коронавирусом. Об этом сегодня, 9 апреля, на брифинге заявил замминистра финансов Марлен Амандыков, передают киргизстанские СМИ.

По словам высокопоставленного чиновника, из этих денег 38,5 млн сомов (34,3 млн рублей) по решению госкомиссии будут направлены на выплату доплат медицинским работникам, борющимся с коронавирусом в районах заражения.

ИА REGNUM напоминает, что власти Киргизии пообещали выплатить по 180 тысяч рублей каждому медику, заразившемуся коронавирусом при исполнении профессиональных обязанностей.

А также пообещали, что в случае смерти медицинского работника от коронавирусной инфекции, его семье будет выплачена компенсация в размере по 900 тысяч рублей.