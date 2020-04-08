Москва, , 14:51 — REGNUM Несмотря на кризис и финансовые трудности, которые спровоцировала пандемия нового типа коронавируса, некоторые богатые люди умудряются увеличивать своё состояние. Так, за 2019 год самым удачливым миллиардером стал сенатор от Дагестана Сулейман Керимов и его семья. За год они не только сохранили своё состояние, но и преумножили его на $3,7 млрд. Об этом свидетельствуют данные рейтинга, опубликованного 8 апреля журналом Forbes Россия.

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Источником дохода российского миллиардера стали котировки основного актива — крупнейшего российского золотодобытчика «Полюс». За год стоимость акций компании увеличилась с 6,8 тыс. до 8243 рублей за бумагу. Теперь, по оценкам издания, состояние Керимова и его семьи оценивается в $10 млрд.

Также в тройку «чемпионов» по росту благосостояния вошли владелец «Интерроса» Владимир Потанин, заработавший за год $1,6 млрд на росте котировок «Норильского никеля». Его состояние составляет $19,7 млрд. За ним идёт бизнесмен Михаил Прохоров с доходом в $1,4 млрд, который предприниматель получил после закрытия сделки по продаже баскетбольного клуба Brooklyn Nets и его домашней арены Barclays Center в Нью-Йорке. Его состояние оценивается в $11,2 млрд.

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Издание отмечает, что за 2019 год десять самых удачливых миллиардеров-россиян по сравнению с прошлым годом разбогатели на $12 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно рейтингу Forbes, богатейшим гражданином России в 2020 году стал миллиардер Владимир Потанин, сместив на третье место прошлогоднего лидера — Леонида Михельсона. Отмечается, что статус богатейшего россиянина Потанин вернул себе впервые с 2015 года.

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