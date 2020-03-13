Вашингтон, , 10:16 — REGNUM Самые состоятельные в мире люди продолжают нести многомиллионные потери из-за ситуации с распространением коронавируса. Так, только за последние сутки, 12 марта, совокупное состояние 20 богатейших миллиардеров планеты уменьшилось на $78 млрд. Об этом сообщает журнал Forbes.

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«Четверг стал худшим днём на фондовых рынках США и Европы за 30 лет из-за панического бегства инвесторов из активов», — пояснили специалисты издания.

Значительнее всего пострадал самый богатый человек мира — основатель и глава Amazon Джефф Безос. Его капитал уменьшился на $8 млрд. Однако, отмечает издание, несмотря на финансовые потери, его состояние составило $104,4 млрд, что сделало его единственным миллиардером с более чем $100 млрд после того, как состояние Билла Гейтса в четверг упало ниже этой отметки.

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Вторым по объёму потерянного капитала в списке идёт владелец Louis Vuitton и Dior Бернар Арно. За сутки он лишился 7,7 млрд. Основатель и гендиректор Facebook Марк Цукерберг потерял $5,7 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Forbes, за последнюю неделю февраля, из-за обвала фондовых рынков десять миллиардеров потеряли больше $83 млрд. Потери еще десятков миллиардеров оцениваются в сотни миллионов долларов. При этом издание отмечает, что в числе «главных лузеров» — ни одного миллиардера из Азии.

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