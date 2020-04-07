Москва, , 19:40 — REGNUM В 2020 году, согласно данным американского журнала Forbes, богатейшим гражданином России стал миллиардер Владимир Потанин.

По данным журнала, Потанин вышел на первое место в рейтинге Forbes, убрав с первого на третье место прошлогоднего лидера — Леонида Михельсона.

Forbes оценивает состояние Потанина в $19,7 млрд. Стоит отметить, что Потанин уже попадал на первую позицию российского рейтинга миллиардеров по версии Forbes — это было в 2015 году. Тогда его состояние журнал оценивал в $15,4 млрд.

Рост капиталов Потанина связан с ростом акций его основного актива — ГМК «Норильский никель».

Дело в том, что спрос на никель и палладий, который производит данная компания, в мире стабильно растет. Никель, например, добавляется в литий-ионные батареи, делая их более мощными. А литий-ионные батареи сейчас используются в огромном количестве, в том числе и в электромобилях.