Москва, , 13:40 — REGNUM В России вводятся ограничения на торговлю медицинскими изделиями, включая защитные маски. Это коснётся как их оптовой, так и розничной реализации. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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Согласно документу, размещённому на сайте правительства России, торговать такими товарами смогут только компании, имеющие фармацевтическую лицензию. Ответственной за снабжение регионов защитными средствами назначена структура Ростеха — корпорация «Росхимзащита». Она будет заниматься поставками в субъекты России масок, перчаток, марли и респираторов.

«Установить запрет для организаций любых организационно-правовых форм, за исключением оператора-координатора и (или) региональных операторов, на оптовую продажу произведённых со дня вступления в силу настоящего постановления товаров организациям любых организационно-правовых форм, за исключением оператора-координатора и (или) региональных операторов», — говорится в тексте постановления.

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Кроме того, документ также вводит предельную наценку для розничной торговли на продажу этих изделий. Она не должна превышать 10 копеек за единицу товара.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Сергей Яковлев заявил, что здоровому человеку носить медицинские маски на улице нет никакого смысла. По его словам, она просто забьется пылью — вот и весь эффект.

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