Москва, , 15:07 — REGNUM Самого нужного непродовольственного товара — медицинской маски — в запасниках у российских граждан по-прежнему нет, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода, комментируя список товаров первой необходимости.

«Маски и элементарные повязки, респираторы еще с начала марта стали на вес золота, хотя еще в начале года в избытке пылились на складах и полках магазинов. В игру, как мы видим, вступили спекулянты и перекупщики, особенно много их в онлайне.

Уверен, что в ближайшие дни, исходя из санитарно-эпидемической ситуации, государство возьмет под контроль весь рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости. Сегодня они имеют важно жизненное значение для граждан. И медицинские маски в этом списке занимает первую строчку.

Думаю, что, формулируя список товаров первой необходимости правительство разумно преследовало главную цель — санитарно-гигиенические условия проживания граждан дама должны быть максимум комфортными.

В этой связи есть смысл объявить войну перекупщикам, продающим те же маски в 50−60 раз дороже, чем на исходе зимы. Несмотря на рыночное ценообразование, сегодня спекулировать на здоровье граждан — это преступление и бездействовать здесь нельзя», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, новый перечень непродовольственных товаров первой необходимости, из которого исключили табачные и похоронные изделия, определен правительством РФ.

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