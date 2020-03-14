Москва, , 12:25 — REGNUM Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила меры по обеспечению медицинскими масками и дезинфицирующими средствами, передает корреспондент ИА REGNUM 14 марта.

Матвиенко рассказала о своем телефонном разговоре с министром промышленности Денисом Мантуровым.

«Он сказал, что сразу после поручения президента все предприятия, которые производили маски, переведены на трехсменную работу в семидневную дневную рабочую неделю, в день выпускается полтора миллиона масок. С одной стороны, это недостаточно, просто раньше мы покупали их в Китае, сейчас мы не можем этого делать. А с другой стороны, массово скупают маски в аптеках, а потом продают через интернет-сайты уже по другим ценам», — отметила Матвиенко.

Она нашла варианты борьбы с таким явлением.

«Здесь надо навести порядок, эти сайты закрыть, запретить продажу в аптеках массовом количестве масок и так далее», — перечислила она.

По словам Матвиенко, в течение дня состоится доклад Мантурова главе правительства РФ Михаилу Мишустину по вопросу борьбы с коронаврусом.