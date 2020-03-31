Москва, , 15:12 — REGNUM В 2019 году путём поправок в бюджетное законодательство госкорпорация развития ВЭБ. РФ добилась достаточности капитала по международной отчётности, по международным стандартам финансовой отчётности (МСФО). Об этом 31 марта заявил председатель госкорпорации развития ВЭБ. РФ Игорь Шувалов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля.

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«Построено партнёрство с крупнейшими коммерческими банками — Сбербанком, ВТБ, Газпромбанком. ВЭБ участвует с ними в так называемой фабрике проектного финансирования (специальная форма синдицирования). За года принято решение по 10 крупнейшим проектам», — отметил Шувалов.

По его словам, сейчас ВЭБ в состоянии не только выплачивать внешний долг, но и активно участвовать в национальной повестке развития, которая определена указами президента в мае 2018 года. Сейчас принято обязательств на более 300 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, арбитраж Москвы 17 марта 2020 года начнёт рассматривать иск госкорпорации «ВЭБ.РФ» к кипрской компании PERLINE LIMITED на сумму свыше 3,03 млрд рублей.

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