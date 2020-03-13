Москва, , 11:18 — REGNUM Арбитраж Москвы 17 марта 2020 года начнёт рассматривать иск госкорпорации «ВЭБ.РФ» к кипрской компании PERLINE LIMITED на сумму свыше 3,03 млрд рублей. Третьим лицом в споре фигурирует производственно-деревообрабатывающий комплекс, работающий в Краснодарском крае с 1959 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск был подан в начале декабря 2019 года. Сумма претензий составляет 3031 791 288,89 рубля. В материалах дела уточняется, что речь идёт «об обращении взыскания на заложенное имущество», но подробности пока неизвестны. Третьим лицом в деле выступает ЗАО «Производственно-деревообрабатывающий комплекс «Апшеронск» из Краснодарского края.

Также ранее ВЭБ обратился с иском к частной компании с Кипра «Мантомо Холдингс Лимитед» и гражданину Украины В.Ю. Терешкому «об обращении взыскания на акции». Не уточняется о каких акциях идёт речь, но третьим лицом и в этом споре выступает ЗАО «ПДК «Апшеронск». Слушания по делу назначены на 6 июля 2020 года.

По данным с сайта «Апшеронска», предприятие реализует инвестиционный проект по созданию производства для глубокой переработки древесины. Проект направлен на реконструкцию и развитие комплекса лесозаготовки и переработки древесины.

Напомним, в марте 2020 года также начнётся рассмотрение иска, по которому ВЭБ требует взыскать с правительства Чечни 340 млн рублей.