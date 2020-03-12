Хабаровск, , 07:35 — REGNUM Арбитражный суд Хабаровского края 2 июля 2020 года начнёт рассматривать иск госкорпорации «ВЭБ.РФ» к международной торговой компании «Сунлинь» (Суйфунхе) об обращении взыскания на предмет залога. В роли залога по кредиту выступило 99,96% доли в лесопромышленном гиганте региона — ООО «Азия Лес», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск поступил в конце января 2020 года, а в феврале он был принят к производству. ВЭБ требует обратить взыскание «на долю участия в уставном капитале ООО «Азия Лес» (ОГРН 1 102 723 001 952, ИНН 2 723 127 073) в размере 99,96 002 процентов», которая заложена в пользу госкорпорации «по договору залога доли №110 100/1389-ДЗД-3 от 29.10.2016 года», а также установления начальной цены продажи доли в размере 17,5 млн рублей.

Напомним, крупная лесопромышленная компания «Азия Лес» по иску ВЭБ в декабре 2019 года вступила на путь банкротства. В отношении неё ввели первый этап процедуры несостоятельности — наблюдение сроком до 7 апреля 2020 года. В реестр кредиторов также включено требование государственной корпорации развития «в размере 3 698 813 044,57 руб., в том числе 1 978 224 744,33 руб. — основной долг, 1 297 749 690,19 руб. — проценты за пользование кредитом, 422 838 610,05 руб. — неустойка». Временным управляющим назначен Фёдор Мерешкин из Подмосковья. Кредит выдавался «на создание объектов производственной и лесозаготовительной инфраструктуры, включая строительные работы по строительству лесовозных дорог и приобретение материалов по ним», оборудование и спецтехнику в 2013 году.

Компания «Азия Лес» также фигурировала в громком скандале, связанном с уголовным делом, фигурантами в котором стали высокопоставленный чиновник Хабаровского края и топ-менеджер компании. Речь шла о махинациях с лесным фондом региона. Позднее проект, получивший средства бюджета, утратил статус инвестиционного.

В марте 2020 года управление лесами правительства Хабаровского края обратилось с тремя исками к «Азия Лес» о выдаче очередного пакета судебных приказов о взыскании с должника небольших сумм долга.