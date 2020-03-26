Москва, , 11:05 — REGNUM В России санатории, дома отдыха, отели и другие объекты размещения отдыхающих вводят ограничения в связи с распространением коронавируса, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Из-за панических настроений клиентов в связи с коронавирусом российские отели испытывают серьезные проблемы с загрузкой. Граждане массово аннулируют бронирование мест в домах отдыха.

Отток туристов заставляет российских отельеров вводить ограничения: многие отели уже закрыли бассейны, спортзалы, сауны и т. д. Туроператоры не исключают, что в ближайшее время в отелях будут закрыты все общественные пространства, кроме столовых.

Как сообщало ИА REGNUM, Москве ввели новые ограничительные меры по причине распространения коронавируса.

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