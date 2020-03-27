Москва, , 10:12 — REGNUM В России в ближайшее время могут закрыться курортные объекты массового отдыха, а также приостановлено размещение в санаториях и деятельность кафе и ресторанов. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

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«Временно приостановить с 28 марта 2020 года до 1 июня 2020 года бронирование мест, приём и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах, расположенных в курортах федерального, регионального и местного значения», — говорится в документе, опубликованном на сайте правительства РФ 27 марта.

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Отмечается, что исключение из этого правила сделают только для «лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках». Для тех, кто уже проживает в санаториях, необходимо обеспечить условия для самоизоляции до окончания срока их пребывания.

Кроме того, региональным властям рекомендовано временно приостановить работу горнолыжных трасс, объектов массового отдыха, расположенных в курортах федерального, регионального и местного значения. Это необходимо сделать в период с 28 марта до 1 июня 2020 года.

Также с 28 марта по 5 апреля региональным властям поручено приостановить деятельность организаций общественного питания. Исключение будет сделано для дистанционной торговли. Гражданам рекомендовано ограничить поездки, в том числе с целью отдыха и туризма.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин в своём обращении к согражданам 25 марта объявил нерабочей неделю в России с 30 марта. Такое решение принято в рамках противодействия распространению коронавируса. При этом заработная плата будет сохранена.

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Добавим, что в период с 28 марта по 5 апреля в Москве закроют рестораны, кафе, салоны красоты, парки, бани. Кроме того, будут закрыты магазины, за исключением продовольственных. Меры вводятся из-за распространения коронавируса.

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