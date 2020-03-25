Москва, , 13:27 — REGNUM В России уже в апреле могут почти полностью остановиться авиаперевозки. Такую вероятность не исключили в Международной ассоциации аэропортов. По данным МАА, развитие ситуации в российских аэропортах «отстаёт» от европейских буквально на неделю.

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«23 марта мы находились на кривой падения объёмов там, где Европа была 16 марта, — говорится в сообщении ассоциации в Telegram-канале. — К началу текущей недели снижение пассажиропотока в региональных аэропортах РФ достигло 40%».

При это в ММА отметили, что показателен даже не текущий уровень падения, а динамика, которую набрал этот процесс.

«Снижение трафика фиксировалось с первых чисел марта, но на минувшей неделе оно приобрело лавинообразный характер. Сегодня пассажиропоток падает на 7−10% в сутки», — добавили в ассоциации.

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Согласно прогнозам, текущий месяц региональные аэропорты завершат за чертой —60%, а в апреле авиаперевозки могут почти полностью остановиться, заявляют в МАА.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Международная ассоциация аэропортов (МАА), члены которой обслуживают более 70% пассажиропотока в России, обратилась к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой принять экстренные меры поддержки отрасли. Руководители ассоциации заявили, что отрасль, столкнувшись с практически полным закрытием международного авиасообщения и «катастрофическим» снижением внутренних перевозок, может в самое ближайшее время оказаться на грани банкротства. Также есть серьёзный риск масштабного сокращения персонала.

В качестве решения МАА предлагает российскому правительству гарантировать выполнение платёжных обязательств десяти крупнейшими российскими авиакомпаниями с 1 апреля по 31 декабря 2020 года. Альтернативным вариантом поддержки может также стать полное или частичное субсидирование из бюджета затрат авиакомпаний на услуги аэропортов.

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