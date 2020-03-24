Москва, , 12:17 — REGNUM Отрасль транспортных перевозок пострадала от последствий пандемии коронавируса больше всех других, ей нужна прямая финансовая помощь государства, иначе под угрозой окажется само существование транспортной инфраструктуры, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 24 марта, глава консалтинговой компании «Инфомост» Борис Рыбак, комментируя обращение Международной ассоциации аэропортов к премьер-министру России Михаилу Мишустину.

Как сообщалось ранее, руководители ассоциации, в которую входят все московские и некоторые региональные аэропорты, в своем обращении заявили, что отрасль, столкнувшись с практически полным закрытием международного авиасообщения и «катастрофическим» снижением внутренних перевозок, может в самое ближайшее время оказаться на грани банкротства. Также есть серьезный риск масштабного сокращения персонала.

Ассоциация, в частности, просит предоставить аэропортам и обслуживающим компаниям государственные гарантии по исполнению платежей от крупнейших российских авиакомпаний — либо выделить самим авиакомпаниям субсидии на услуги аэропортов. Кроме того, предлагается освободить аэропорты от всех арендных платежей до конца 2020 года.

« Каким будет ответ правительства, я не знаю. Но за все предыдущие годы и все предыдущие кризисы правительство еще ни разу не помогало воздушному транспорту.

Отрасль оказалась в наиболее уязвимом положении и пострадала от последствий пандемии коронавируса больше всех других. По ней нанесён удар колоссальной силы, и под угрозой само существование транспортной инфраструктуры в индустрии перевозок.

Компании просят помочь им хоть чем-нибудь, но нужно отметить, что половинные меры вроде отсрочки налоговых платежей тут не сработают. Нужна прямая и безвозмездная финансовая помощь государства, примерно соответствующая объему потерянных доходов.

Восстановление в этой сфере всегда занимает очень много времени. Американским авиакомпаниям понадобилось 15 лет для того, чтобы преодолеть последствия трехдневной остановки сообщения после 11 сентября.