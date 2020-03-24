Москва, 24 марта 2020, 12:17 — REGNUM Отрасль транспортных перевозок пострадала от последствий пандемии коронавируса больше всех других, ей нужна прямая финансовая помощь государства, иначе под угрозой окажется само существование транспортной инфраструктуры, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 24 марта, глава консалтинговой компании «Инфомост» Борис Рыбак, комментируя обращение Международной ассоциации аэропортов к премьер-министру России Михаилу Мишустину.
Как сообщалось ранее, руководители ассоциации, в которую входят все московские и некоторые региональные аэропорты, в своем обращении заявили, что отрасль, столкнувшись с практически полным закрытием международного авиасообщения и «катастрофическим» снижением внутренних перевозок, может в самое ближайшее время оказаться на грани банкротства. Также есть серьезный риск масштабного сокращения персонала.
Ассоциация, в частности, просит предоставить аэропортам и обслуживающим компаниям государственные гарантии по исполнению платежей от крупнейших российских авиакомпаний — либо выделить самим авиакомпаниям субсидии на услуги аэропортов. Кроме того, предлагается освободить аэропорты от всех арендных платежей до конца 2020 года.