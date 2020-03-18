Вашингтон, , 11:45 — REGNUM Для того чтобы выжить в условиях пандемии нового типа коронавируса, мировая авиационная промышленность нуждается в государственной помощи и мерах по спасению на общую сумму от $150 млрд до $200 млрд. Такие подсчёты сделали в Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), сообщает агентство Bloomberg.

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Отмечается, что авиакомпании нуждаются не только в полномасштабной финансовой помощи до предоставления кредитов, но также и гарантиях по кредитам, поддержке рынка облигаций и налоговых льготах.

Как заявил накануне, 17 марта, во время брифинга генеральный директор IATA Александр де Жуньяк, даже в этом случае пандемия, скорее всего, изменит всю отрасль: многие авиакомпании потерпят неудачу, другие консолидируются и появляются совершенно новые группировки.

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IATA, которая представляет 290 авиакомпаний по всему миру, заявила, что оценка на 5 марта, согласно которой предположительно перевозчики потеряют 113 миллиардов долларов дохода в 2020 году, уже устарела. В ней не учтены закрытие границ и запреты на полёты, которые были введены во всем мире по мере распространения вируса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Росавиации Александр Нерадько заявил, что ситуация на авиарынке может привести к банкротству ряда авиакомпаний. По его словам, убытки российских авиакомпаний от приостановки полётов из-за коронавируса могут превысить 100 млрд рублей, а упущенная маржинальная прибыль авиакомпаний от закрытия в КНР за февраль составила около 1,7 млрд рублей.

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