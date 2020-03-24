Минск, , 15:23 — REGNUM Власти Белоруссии и России договорились о поставках нефти без премий для российских компаний. Об этом сообщил 24 марта журналистам белорусский премьер-министр Сергей Румас.

Он напомнил, что Минск с конца 2019 года вёл переговоры о том, что российская нефть должна поступать на белорусские НПЗ без премии. Договорённость об этом достигнута 21 марта с российским правительством.

Ранее российские поставщики получали премию в размере $11,7, но теперь компании снижают её на $7. Оставшаяся величина будет урегулирована межбюджетными расчетами.

«То есть правительство Российской Федерации возьмет эти $4,7 на себя», — приводит слова Румаса БелТА.

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