Москва, , 16:00 — REGNUM Белоруссия представила России новые предложения, касающиеся нефтяных поставок. Об этом заявил 11 марта журналистам белорусский премьер-министр Сергей Румас по итогам переговоров с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Румас отметил, что российская сторона, на первый взгляд, приняла предложения. Он сказал также, что власти РФ проконсультируются с нефтяными компаниями и дадут Минску свой ответ в течение нескольких дней.

«Думаю, мы продвинемся по решению этого нефтяного спора», — заявил глава белорусского правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, поставки российских энергоносителей в Белоруссию вошли в число вопросов, обсуждавшихся Мишустиным и Румасом в Москве. Падение мировых цен на нефть, по словам Румаса, сблизило позиции Москвы и Минска и сократило имеющиеся «цифровые расхождения».

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