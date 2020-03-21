Москва, , 19:49 — REGNUM Главы правительств России и Белоруссии Михаил Мишустин и Сергей Румас провели телефонные переговоры, посвященные борьбе с распространением коронавирусной инфекции и торгово-экономическим отношениям двух стран. Об этом 21 марта сообщается в заявлении российского правительства.

Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в области торгово-экономических отношений, а также интеграционного взаимодействия в Союзном государстве и Евразийском экономическом союзе.

«Главы правительств отметили достижение принципиальных договорённостей по параметрам сотрудничества в нефтяной сфере, учитывающих взаимные интересы сторон. Реализация этих договорённостей позволит обеспечить поставку российской нефти на нефтеперерабатывающие предприятия Республики Беларусь в полном объёме и на согласованных условиях», — говорится в сообщении.

Мишусти и Румас также затронули вопросы борьбы со вспышкой коронавируса. Белорусский премьер-министр высоко оценил решение российских властей обеспечить транзит белорусских граждан, возвращающихся из третьих стран, через свою территорию.

Напомним, вспышка коронавируса была зафиксирована в китайском Ухане в декабре 2019 года, с тех пор инфекция распространилась на более, чем сто стран, унеся жизни порядка 11 тыс. человек.