Минск, , 16:55 — REGNUM Обесценивание белорусского рубля почти на треть с начала года, усилившееся в последние две недели, разрушило планы многих белорусских семей обзавестись собственным жильём. Строительные организации столкнулись с угрозой массового расторжения договоров на жилищное строительство.

С середины марта о разрыве уже заключённых договоров на жилищное строительство сообщили сотни минчан. Заявления о расторжении поступают как государственным, так и частным застройщикам.

Привязка квадратного метра жилья к доллару США делает невозможной реализацию плательщиками обязательств, предусмотренных договором. Для многих семей Минска полторы тысячи долларов, и даже $1,2 тыс за метр — слишком большие деньги. Теперь такие суммы в четыре раза больше зарплаты учителя и врача, доцента вуза, нижнего звена сотрудников предприятий торговли и реального сектора.

Цены на недвижимость в областных центрах ниже, однако и зарплаты провинциалов в разы ниже минских. Растёт скрытая безработица, которую власти предпочитают не замечать, указывая на большое количество вакансий с нищенской оплатой труда.

«Плавная девальвация» белорусского рубля с середины марта стала обвальной. Курс белорусского рубля в начале года составлял 2,1 за $1, а теперь в обменных пунктах за «бакс» просят почти 3 деноминированных белорусских рубля. При этом с приобретением наличной иностранной валюты возникли большие проблемы.

По оценкам экспертов, дефицит на рынке жилья создан искусственно: власти сдерживают застройку Минска, распределяя земельные участки в «ручном режиме» по непрозрачным схемам. Попытки перенаправить миграцию в «города-спутники» провалились, а «уплотнение» застройки спальных районов вызывает шквалы гневных обращений, иногда даже стихийных акций протеста.

Совмин Белоруссии неоднократно обещал «разобраться» со стоимостью квадратного метра, который в Минске, как заверяли вице-премьеры и Александр Лукашенко, не стоит дороже полутысячи долларов. По факту долевое строительство обходится минчанам почти в три раза дороже, чем рассчитали чиновники.

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В 2020 году правительство Белоруссии планировало строительство 5 млн квадратных метров жилья — об этом заявлял в июле 2018 года вице-премьер Анатолий Калинин. В принятой 31 декабря 2019 года правительственной программе план сократился на пятую часть — до 4 млн кв.м. По оценкам независимых экспертов, в нынешней ситуации будет большой удачей строительство 2/3 запланированного — с учётом перешедших в этот год заделов.

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