Москва, , 12:03 — REGNUM Российские туристические компании до конца 2020 года будут освобождены от уплаты взносов в резервный фонд и в фонды персональной ответственности «Турпомощи». Такие меры по обеспечению устойчивости экономического развития в условиях распространения пандемии коронавируса предприняло правительство РФ.

Отмечается, что в настоящий момент наиболее серьёзное негативное влияние испытывают авиационный транспорт и туризм.

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«Туристические компании временно до конца года будут также освобождены от уплаты взносов в резервный фонд ассоциации «Турпомощь» и взносов в фонды персональной ответственности», — говорится в документах правительства РФ.

Кроме того, российские власти уже приняли решение по организации отсрочки взыскания налоговых платежей в этих отраслях. В дальнейшем мера может быть расширена на другие пострадавшие отрасли и предприятия.

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Как сообщало ИА REGNUM, закон, повышающий финансовую ответственность турфирм и усиливающий механизмы защиты выезжающих за рубеж российских туристов начал действовать в России с 1 января 2017 года.

Так, размер взноса в резервный фонд туроператоров, работающих в сфере выездного туризма — объединение «Турпомощь» — устанавливается в зависимости от масштаба деятельности туроператора. Например, для туроператоров с количеством выезжающих туристов не более 10 тысяч в год взнос составит 50 тыс. рублей.

Кроме того, закон устанавливает ежегодный взноса в фонд персональной ответственности туроператора. Его размер составит 1% от общей цены туристского продукта в сфере выездного туризма за предыдущий год. Максимальный размер фонда персональной ответственности составляет 7% от общей цены туристического продукта.

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