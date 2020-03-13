Москва, , 09:14 — REGNUM Туристическая сфера оказалась одной из наиболее уязвимых отраслей российской экономики — из-за COVID-19 туроператоры буквально стоят на пороге банкротства.

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Советник главы Ростуризма Дмитрий Горин в интервью «Известиям» сказал, что турагентства не продают путёвки в четыре страны: Китай, Южная Корея, Италия и Иран. В скором времени прекратятся выезды во Францию, Германию и Испанию. Также практически не вылетают туристы в Индию и Израиль.

По словам члена Общественного совета при Ростуризме Елены Суторминой, на сегодняшний день туристическая сфера потеряла почти 500 млн рублей.

«Небольшие компании находятся в очень непростой экономической ситуации. Есть вероятность, что порядка 15−20% из них могут закрыться», — сказала Сутормина.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Пекине ожидают на 44 млн туристов меньше за первый квартал 2020 года, чем за аналогичный период годом ранее.

Более 600 человек в Хабаровском крае ждут возврата денег за сгоревшие путёвки в Китай из-за коронавируса.