Москва, , 12:14 — REGNUM Необходимо предпринять меры по поддержке отраслей, которые оказались в сложной ситуации из-за коронавируса. Речь идёт в первую очередь о туризме и авиаперевозчиках, заявил 16 марта премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства РФ.

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Он отметил, что правительством уже принято решение по организации отсрочки взыскания налоговых платежей в этих отраслях.

«В дальнейшем эта мера может быть расширена на другие пострадавшие отрасли и предприятия», — подчеркнул Мишустин.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Михаил Мишустин поручил создать специальный фонд для премирования врачей, особо отличившихся в борьбе с коронавирусом.

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