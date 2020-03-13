Ашхабад, , 18:42 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов отправился в Лебапскую область, чтобы проинспектировать деятельность уже существующих и строительство новых промышленных предприятий, передает «Туркменистан сегодня».

Вице-премьер-министр Шамухаммед Дурдылыев, курирующий строительный комплекс, доложил главе государства о планах по строительству второй очереди Лебапского цементного завода для увеличения его мощности до миллиона тонн цемента в год, а также об объявленном международном тендере на возведение нового цементного завода в этом регионе.

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В свою очередь президент Бердымухамедов отметил важность рационального и эффективного использования богатейших природных ресурсов регионов как одной из стратегических задач по реформированию национальной экономики.

При этом туркменский лидер акцентировал внимание на необходимости четкого соблюдения графика строительных работ и строжайшего контроля за их качеством, а также обеспечения экологичности новых предприятий.

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