В столице Туркмении возник дефицит цемента

Ашхабад, , 14:52 — REGNUM Жители столицы Туркмении и ее пригородов вынуждены приостановить строительные и ремонтные работы из-за отсутствия цемента на складах предприятий, производящих стройматериалы и строительные смеси, пишет «Хроника Туркменистана».

По словам местных жителей, возле складов ежедневно выстраиваются очереди огромные из желающих приобрести ставший дефицитным стройматериал. Порой в них насчитывается около 250 — 300 человек.

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На вопрос о том, почему возник дефицит цемента, складские работники отвечают, что причина им неизвестна, равно как и сроки, когда он вновь появится в продаже. Предположительно, цемент снова поступит на склады не ранее чем через месяц.

Отмечается, что государственное производственное предприятие «Ашхабадстрой» также остается без цемента. По некоторым данным, цемент пропал из-за того, что на Келятском цементном заводе сейчас ведутся ремонтные работы.

В Туркмении установленная государством цена 50-килограммового мешка цемента составляет чуть больше 10 манатов (185 рублей). В то же время на рынках он в последнее время продавался по 50 — 55 манатов (920 — 1 012 рублей), а в регионах его стоимость колебалась в пределах от 38 до 70 манатов (от 699 до 1 288 рублей).

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