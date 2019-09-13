Ашхабад, , 19:49 — REGNUM В Лебапской области Туркмении магазины завода «Туркменцемент» изменили условия продажи стройматериалов, передает «Азатлык».

Цемент

Теперь потенциальный покупатель, записываясь в очередь за дефицитным цементом, должен предъявить паспорт, справку о ведении строительства или ремонта, а также свидетельство о браке или о разводе.

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По словам местных жителей, в государственных строительных магазинах цемент появляется в продаже крайне редко, но пользуется очень большим спросом, поскольку продается по цене 28 манатов (522 рубля) за мешок весом в 50 кг. В частных же торговых точках стоимость такого мешка достигает 120 манатов (2240 рублей).

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