Москва, , 12:21 — REGNUM Количество населения Новой Москвы с момента присоединения новых территорий (с июля 2012 года) увеличилось до 554 тыс. человек, сообщили в Стройкомплексе.

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Заммэра Владимир Жидкин объяснил рост населения тем, что жилье строится одновременно с коммерческой недвижимостью. Это обеспечивает жителей Троицкого и Новомосковского округов (ТиНАО) рабочими местами и социальной инфраструктурой.

Жидкин уточнил, что за 7,5 лет в Новой Москве создано 170,5 тыс. новых рабочих мест. Общее количество рабочих мест превысило 255 тысяч. Показатель прироста рабочих мест составляет 162%.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Новой Москвы к садовым участкам будут проведены дороги, вода, газ и электричество.

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