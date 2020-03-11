Москва, , 10:26 — REGNUM В Новой Москве в технологическом кампусе «ТехноСпарк» городского округа Троицк открыт Российский центр гибкой электроники, сообщили в Стройкомплексе.

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Центр торжественно открыл мэр Москвы Сергей Собянин и глава «Роснано» Анатолий Чубайс, который заявил, что открытие центра не предполагает конкуренции с производствами Китая: российское предприятие должно занять свою нишу.

По словам Собянина, позже будет обсуждаться вопрос создания второй очереди Российского центра гибкой электроники. Центр — это не просто действующее производство, а платформа для стартапов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новой Москве в ближайшие три года планируется ввести в эксплуатацию более 8 млн квадратных метров недвижимости.

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