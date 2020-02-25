Москва, , 13:44 — REGNUM На территории Новой Москвы к садовым участкам будут проведены дороги, вода, газ и электричество. Об этом сообщил руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

По его словам, для улучшения условий проживания будет построено и реконструировано для улучшения условий садоводов.

«Мы внимательно изучаем запросы собственников участков в садоводческих некоммерческих объединениях для улучшения их дорожно-транспортной и инженерной инфраструктуры», — заявил Жидкин.

Он рассказал, что столичные власти к концу 2019 года обработали обращения 4439 объединений, в которых состоят 1,16 млн жителей Москвы.

Наиболее важные вопросы — строительство подъездных дорог и линий электроснабжения. Также нужны объекты водоснабжения. 124,8 тыс. участков требуется газоснабжение.

«Специалисты подсчитали: для реализации всех обращений садоводов потребуется 114,49 млрд руб. бюджетных средств и немало времени», — сказал Жидкин.