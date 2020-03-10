Москва, , 09:42 — REGNUM Сегодня, 10 марта, Московская биржа уточнила верхнюю границу возможного курса доллара, сообщается на сайте биржи.

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По данным Мосбиржи, верхняя граница курса доллара может повыситься до 76,3951 рубля, евро — до 87,3131 рубля.

Отмечается, что Мосбиржа внимательно следит за развитием ситуации на мировых рынках и готовится к повышенной волатильности на открытии торгов 10 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, за неделю рубль подешевел к доллару США на 2,5% на фоне бегства инвесторов из рисковых активов из-за падения фондовых индексов и обвала цен на нефть.

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